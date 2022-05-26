ينوي إعادة سيناريو الشغيل وفييرا وحمودة الهلال يخطط لضرب المريخ في أبرز محاوره (طيفور)

تقرير إخباري: السوداني

على نحو غير مسبوق اشتد صراع ناديي القمة المريخ والهلال حول لاعب الوسط عمار طيفور، الذي يرتدي شعار الفرقة الحمراء في الوقت الراهن، مقدماً أفضل المستويات الفنية مع الفريق؛ مما جعله يحوز على ثقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي استدعى اللاعب، فضلاً عن تقديم اللاعب لنفسه بشكل جيد للغاية مع المريخ، وبالأخص في مباريات البطولة الأفريقية الماضية التي مثل فيها اللاعب واحداً من العناصر المهمة، وبالرغم من التصريحات المتكررة من قبل رئيس المريخ، حازم مصطفى، وتطميناته لجماهير النادي عن مصير اللاعب عمار طيفور، والتأكيد على أن اللاعب باقٍ بالفرقة الحمراء، وسيتم تمديد تعاقده دون الدخول في أي مزايدات مع الند التقليدي الهلال، ورغماً عن بداية المفاوضات مع اللاعب، إلا أن مصادر مقربة من الصفقة أشارت إلى أن اللاعب بالفعل يرغب في الاستمرار مع المريخ ومنح الأحمر الأولوية في التفاوض، لكن ذات المصادر أكدت أن الحديث عن مفاوضات الهلال صحيح تماماً، وأن الهلال يرغب في ضم اللاعب مستغلاً بعض الشخصيات المقربة إليه التي أبلغت اللاعب بالعرض الرسمي المقدم من الهلال الذي يطمح في كسب خدمات طيفور، فاتحاً بذلك الباب امام ذكريات سابقة نجح فيها الهلال في التعاقد مع أبرز اللاعبين المحاور أو المتميزين في خانة الارتكاز بالمريخ، وأبرزهم قائد الهلال الحالي نصر الدين الشغيل الذي يعد من الأسماء التي تعاقد معها الهلال مستغلاً فترة إصابة اللاعب، وقيام المريخ بإخلاء خانته آنذاك.. وكذلك تعاقد الهلال في السابق مع علاء الدين يوسف في صفقة شهيرة.. وكذلك سبق أن ارتدى شعار الأزرق لاعب وسط المريخ حمودة بشير، ولم يتوقف الهلال في مطاردة لاعبي خانة المحور بالمريخ، حيث بادر في التسجيلات قبل الماضية بإثارة أزمة كبيرة تتعلق بتوقيعه لعقد مع لاعب وسط المريخ محمد الرشيد الذي تراجع عن الاتفاق، وفضل إكمال مشواره بالمريخ بعد العرض المغري الذي تلقاه من المريخ آنذاك.. ولا يخفي الهلال رغبته في ضم طيفور خلال الفترة الحالية، يشار إلى أن عضو مجلس المريخ، متوكل ود الجزيرة، طمأن جماهير النادي بأن عملية تجديد التعاقد مع اللاعب عمار طيفور في مراحلها الأخيرة، وأن الحديث عن انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن اللاعب باقٍ بالمريخ الذي سيعيد تسجيله خلال الأيام القليلة القادمة.