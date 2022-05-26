تلقي عروضاً مغرية من الرديف وأندية الممتاز إبراهومة بين خياري الرحيل ورغبة ( الغرايري)

علمت (السوداني) أن المدرب العام بالمريخ، إبراهيم حسين (إبراهومة)، لم يحسم موقفه بعد سواء بالرحيل أو البقاء مع النادي، ووفقاً للتفاصيل التي تحصلت عليها الصحيفة فإن المدرب التونسي غازي الغرايري متمسك بالإبقاء على إبراهومة من واقع المعلومات التي حصلت عليها التي تؤكد أن الرجل يملك خبرة كبيرة بالفريق من واقع إشرافه السابق عليه، فضلاً عن تعاونه اللامحدود مع جميع المدراء الفنيين الأجانب الذين عملوا خلال وقت سابق بالنادي، ووفقاً للتفاصيل فإن الغرايري حصل على معلومات مشجعة من أحد مواطنيه بشأن إبراهومة، وما يمثله له من عامل مساعد في تحقيق النجاح بالمريخ.. وبالمقابل لم يحسم إبراهومة موقفه رغماً عن حديثه بالترحيب بالعمل مع الغرايري خلال الفترة القادمة، حيث ووفقاً لمصادر مقربة من المدرب الشهير بالديسكو، فإنه تلقى عروضاً مغرية من بعض أندية الدرجة الممتازة لأجل الاشراف الفني عليها في الفترة القادمة، فضلاً عن العرض الجاد من اتحاد كرة القدم لإبراهومة لتولي مسؤولية المنتخب الرديف، خلال الفترة المقبلة.