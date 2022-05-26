وفد إداري هلالي يطمئن على إجراءات الجمعية العمومية

اطمان وفد من لجنة التطبيع الهلالية والمكتب التنفيذي للنادي على الإجراءات الخاصة بقيام الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي بنادي الهلال التي تم تحديد مكان إقامتها بقاعة الصداقة بالخرطوم، وسجل وفد رفيع يقوده الأمين العام للنادي، إلى جانب بعض أعضاء اللجنة أبرزهم نزار عوض مالك وآخرون، وكذلك مدير المكتب التنفيذي، مهيار الطيب، والمفوضية، سجلوا زيارة الى قاعة الصداقة بالخرطوم نهار أمس، وقاموا بالاطلاع على التحضيرات والتجهيزات ومداخل الأعضاء، كما تم التأكيد على ضرورة تفادي الأخطاء السابقة التي أدت لفشل الجمعية الماضية التي أقيمت بصالة برستيج، حيث شهدت آنذاك حدوث ملاسنات، وفي النهاية تم توزيع الأدوار بحضور اللجنة المشرفة، والتأكيد على ضرورة خروج الحدث بصورة مثلى تلاقي القبول من الجميع.