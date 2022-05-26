اتفاقية تشغيل مُشترك بين (سودانير) وشركة السعيدة اليمنية

الخرطوم: السوداني

شَهدَت رئاسة الخطوط الجوية السودانية بالخرطوم، صباح اليوم، التوقيع على اتفاقية التشغيل المُشترك لطائرة سودانير الايربص 320 بين الناقل الوطني وشركة السعيدة اليمنية.

ووقع عن الجانب السوداني الكابتن إبراهيم أبو سن، مدير عام سودانير، ومن الجانب اليمني السيد عبد الله محمد شعبان بن سلم، المدير التنفيذي لشركة طيران السعيدة اليمنية، التي ستسير رحلات من عدن إلى جدة بطائرة الايربص 320.

وقال كابتن أبو سن، مدير سودانير: “إن تقديرنا كبير للشعب اليمني وسنعمل معاً في توافق تام لإنجاح هذا العمل، وابوابنا مفتوحة لكم دوماً”.

من جانبه، المدير التنفيذي لشركة السعيدة أكد ان العلاقات السودانية اليمنية قديمة وتاريخية. وقال: “نأمل أن تكلل بالنجاح لصالح المواطن في البلدين، وسنعمل معاً لإنجاح هذا التشغيل المشترك”.

مدير إدارة التسويق بسودانير الأستاذ عبد العظيم آدم، أكد أن هذا التشغيل سيحقق عدة فوائد للناقل الوطني؛ أهمها “استغلال ساعات الطيران في فراغات رحلات سودانير، تقليل تكلفة تأمين الطائرة، والهبوط والتشغيل في مطارات أخرى لزيادة الخبرات الفنية”.