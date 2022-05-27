الخرطوم والدوحة تشرعان في تنفيذ اتفاقيات مشتركة في مجال الشرطة

الخرطوم : السوداني

اتفق وزير الداخلية المكلف، الفريق أول عنان حامد، مع مدير الأمن العام القطري سعد بن جاسم الخليفي ، على تفعيل بروتوكولات التعاون المشترك وتبادل الزيارات والخبرات ودعم البنيات التقنية وتحديث أنظمة التحول الرقمي بين الشرطة السودانية والقطرية.

وأمن الجانبان خلال لقاء مشترك بالدوحة على الشروع فورًا في تفعيل جميع الملفات المشتركة بين الدولتين الشقيقتين لمصلحة أمن البلدين.

ويزور الفريق عنان الدوحة للمشاركة معرض ميليبول قطر (2022 ).

وأثنى وزير الداخلية على فعاليات المعرض و العروض التي شملت تفوق الصناعات القطرية للمعدات والآليات والوسائل التقنية عامة والأجنحة الخاصة بالأمن الداخلي وتطبيقات التحول الرقمي ومعدات ووسائل الحماية والدفاع المدني