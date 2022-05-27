إعادة تأهيل مستشفى كوستي بمبلغ 2 مليون دولار

النيل الأبيض: سوسن محمد عثمان

وقف وزير التنمية الاجتماعية آدم أحمد بخيت ووالي النيل المكلف عمر الخليفة عبدالله ،علي برنامج اعادة تأهيل مستشفى كوستي الممول من بنك التنمية الإفريقي والمنفذ بواسطة مشروع بناء القدرات من أجل خدمات شاملة بالسودان بتمويل يبلغ 2 مليون دولار مخصصة للبنيات التحتية والأجهزة والمعدات.

وقال المدير العام محمد عوض مسند إن مشروع بناء القدرات من أجل خدمات شاملة إن التكلفة الكلية لمشروع تأهيل مستشفى النساء والتوليد وعنبر الأطفال تبلغ 2 مليون دولار ، منها أكثر من ثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف دولار لتاهيل مستشفى النساء والتوليد وستمائة ألف دولار لجهاز الأشعة المقطعية وثلاثمائة ألف دولار لتأهيل عنبر الأطفال ومائة وعشرين ألف دولار لصيانة الكهرباء