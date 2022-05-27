تجار: زيادة مرتبات الجامعات امتصها السوق

الخرطوم : عبير جعفر

أكد بعض تجار السلع الاستهلاكية بالاسواق أنه لا أثر لزيادة مرتبات أساتذة الجامعات على الأسعار بالسوق في ظل استمرار الغلاء والركود، شاكين من تراجع كبير في الحركة التجارية بسبب الغلاء .

وقال رئيس تجار الجملة بأمدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ(السوداني) إن زيادة المرتبات تتسبب في زيادة الاسعار إلى جانب ارتفاع أسعار العملات وتكلفة المصانع، مشيرًا إلى أن الأسواق حاليًا تشهد استقرارًا ووفرة في الاسعار بسبب الركود والكساد .

وقال تاجر سلع ببحري ابراهيم مالك إن زياده المرتبات يمتصها السوق ولكن لا تأثير لها بزيادة الاسعار ،وقال إن زيادة سعر الصرف والترحيل تنعكس على أسعار السلع في ظل ضعف القوى الشرائية وقال ان المواطن اصبح مغلوبًا على امره.

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بالخرطوم بابكر عوض ان زيادة المرتبات تنعش الاسواق في المقام الاول وكلما زاد الطلب على السلع ارتفع السعر بالاضافة لزيادة رسوم الخدمات والرسوم الحكومية، مشيرا لاستقرار أسعار السلع لضعف القوى الشرائية رغم وفرة البضائع ،وقال ان سعرالصرف الاكثر تأثيرا على ارتفاع أسعار السلع.