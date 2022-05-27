السودان يوقع بروتوكول لحرية تنقل الماشية في دول إيقاد

الخرطوم: السوداني

وقّع وزيرُ الخارجيةِ المكلفُ السفير علي الصادق، على بروتوكولي حريةِ الحركةِ في دولِ (إيقاد) وحريةِ تنقُّلِ الماشية.

وناقش اجتماعٌ مشتركٌ بين وزيرِ الخارجيةِ ووفدِ سكرتاريةِ منظمةِ (إيقاد) لتنميةِ المجتمعاتِ الرعويةِ والثروةِ الحيوانية، أهميةَ التوقيعِ على بروتوكولِ حريةِ تنقُّلِ الماشيةِ في (إيقاد)، الذي تمَّ اعتمادُه من قِبلِ المجلسِ الوزاريِّ لـ(إيقاد) في يونيو من العامِ الماضي، كما تمَّ اعتمادُه بواسطةِ وزراءِ الثروةِ الحيوانيةِ بدولِ (إيقاد) في نوفمبرَ 2021.

وأشاد وزيرُ الخارجيةِ بالدورِ الذي يلعبُه قطاعُ الثروةِ الحيوانيةِ في تحقيقِ التنميةِ بالإقليمِ خاصةً الأمنُ الغذائيُّ وزيادةُ حصيلةِ الصادرات، وأكّد استعدادَ السودانِ للاضطلاعِ بدورٍ أكبر تجاهَ دعمِ قطاعِ الثروةِ الحيوانيةِ خلال الفترةِ المقبلة، كما أشاد بالدعمِ الفنيِّ الذي تقدّمه منظمةُ (إيقاد) لاعتمادِ بروتوكولِ حريةِ تنقُّلِ الماشية، وشدّد على أهميةِ التصديقِ على البروتوكولِ وتنفيذِ خارطةِ الطريقِ الخاصةِ به.