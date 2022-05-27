التعلم عن طريق اللعب

عندما كنا صغاراً، كنا نستخدم الألعاب في بعض الدروس في طريقة تعلمنا، فأتذكر في حصص التربية الفنية وكنا نسميها (أعمال) يرافقنا فيها مدرس التربية الفنية، نخرج من الصفوف الدراسية ونذهب إلى الخلاء القريب من المدرسة بألواح خشبية معدة من وزارة التربية والتعليم ومتوفرة في كل مدرسة لنأخذ الطين من المجاري المائية القريبة من المدرسة ونرسم مجسماً يختاره المعلم كعنوان للدرس، وإذا لم يكن المجرى المائي قريباً نقوم بتجهيز الطين في المدرسة بأنفسنا، كنا نجد المتعة الحقيقية ونحسب الأيام على أحر من الجمر منتظرين حصة التربية الفنية، وغالباً ما تكون تصميماً للحيوانات أو الطيور أو المباني أو غيره من المادة الدراسية التي يختارها المعلم من مقرر منهج التربية الفنية، وبعد الإنتهاء من تصميم المادة نتركها إلى الحصة القادمة حتى يجف الطين ثم نبدأ في تلوينها على حسب الألوان المناسبة للمجسم، وأحياناً نقص الأوراق لنصنع زورقاً أو أزهاراً أو وروداً، ثم نعمل على تلوين ذات القصاصات قبل طيها وتطبيقها لعمل المجسم المطلوب.

إذن طريقة التعلم باللعب (play way method) في تقديري هي طريقة يحبذها الطلاب خصوصاً الصغار منهم، فققد يكون اللعب موجهاً وهادفاً وذا قيمة تربوية إذا ما استغل بطريقة صحيحة، هذا ما أكده قود عندما عرف اللعب على أنه (نشاط موجه أو نشاط حر يمارسه الأطفال بهدف التسلية)، ويستثمره الكبار في تنمية سلوك الأطفال، ومن وجهة نظري الشخصية ليس فقط هو بغرض التسلية، فحسب بل لغرض التعليم أيضاً، وهذا هو هدف الألعاب التعليمية، فهي تستخدم بغرض إنماء العقل عند الأطفال، ويمكن أن يكون تعليماً عن طريق تمثيل لأدوار يشترك فيها عدة أفراد بتمثيل دور معين لدرس في مادة التاريخ مثلاً، فيكون الدرس شارحاً لنفسه من غير معلم وبطله مجموعة الطلاب الذين يؤدونه في شكل تقليد للشخصيات أو محاكاتهم

(simulation)

فالتدريس بطريقة تمثيل الأدوار ما هو إلا استمرار لما اعتاد عليه الطلبة أن يعملوه في حياتهم العادية للحصول على المعرفة فالناس يتعلمون كيفية القيام بالأشياء عن طريق القيام بها وهذا مانطلق عليه اسم التعليم بالعمل

.( Learning by Doing )

إذن التعليم باللعب يزيد من نسبة الحماس والرغبة عند المتعلم، وصغار السن دائماً يحبون هذا النوع من التعلم، والطريقة جيدة للتعامل مع الفروق الفردية، فالدمى والمكعبات والصلصال تعتبر الوسيط التربوي لتعلم الأطفال، بل هي الوسيلة التعليمية التي تقرب المفاهيم خصوصاً لضعاف الطلاب، ولأن هذا النوع من التعليم يشكل أداة التعبير والتواصل بين الأطفال نجده أيضاً يخلق روح التنافس بينهم وحب الإكتشاف للقدرات، فكل واحد يقارن بما أسهم به مع الآخر، فيبدأ يحسن من عمله إذا أحس أنه أقل من رفاقه فيشعر الطالب هنا بالحرية والإستقلالية، وهناك لعبة الثعبان ولعبة النرد في التعرف على العدد الذي يظهر، لذلك علينا بدمج التعليم باللعب خصوصاً للصغار.

أخيراً من تحديات التعليم هو دافعية التعلم حيث نجد في التعلم عن طريق اللعب، الحماس والرغبة في تعليم الأشياء وكسر روتين الملل عند الطالب ومتى تحصلنا على الدافعية والرغبة يتم التعليم والتعلم بصورة مرضية، ومن ثم التفاعل النشط مع المادة التعليمية.