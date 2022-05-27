احتواء أخطاء الثورة: نجاح أم فشل؟

اتسمت مجابهة ومقاومة الحركة التصحيحية التي نفذتها قيادة الجيش بالخروج عن السلمية وخالفت التعبير المُباح، وتخلَّلت (مليونياتها) المتكررة عنفاً لفظيًّا وسلوكيًّا، إضرامٌ للنار في كل مكان، في مقار الشرطة وسياراتها، حرق للإطارات في الشوارع، وتشويه وتخريب متعمَّد طال حجارة الرصف خدمة لبدعة (التتريس) التي لم تحقق مقاصدها رغم تتابعها، رصاص مكتوم اخترق الظهور والرؤوس والصدور وهرس الضلوع، هرج وسلب وقتل، مسيرات خالفت ببعض شعاراتها وهتافاتها قيم المجتمع واستفزَّت الشعب.

أحداث دامية ظلت تتوالى، أجَّجت خلافات الشارع حول مصدرها ومقاصدها؟ من هو ذلك المُتخفِّي الذي يضغط على الزناد دوماً؟ وُجْهة الرصاصة مُحدَّدة أم عشوائية؟ استفهامات حائرة لم تُفصح التحريات عن حقيقتها حتى الآن كما مثيلتها المُتطاولة في فض الاعتصام! اتهامات متبادلة بين مدني ونظامي، كلٌّ يدمغ الآخر بالعنف الدامي تجاه أبرياء منحهم القانون حق التظاهر تعبيرًا عن آرائهم وتطلعاتهم، ولا يزال التراشق مستمرًّا رغم أن تداعيات العنف وآثاره البليغة لم تكن قاصرة على أحدهما دون الآخر؛ فقد عانى الجانبان ويلاتها.

كما استقطبت هذه الأحداث اهتمام الخارج ومتابعاته وتدخلاته السافرة، بل وتهديداته.

نشأ لدينا مجلس سيادي كأعلى سلطة في الدولة، لكننا نجهل صلاحياته إزاء انفعالات الشارع والـ(مليونيات) المتجهة صوب مقار مكاتبهم الفخيمة بالقصر! الاستفهامات لا تزال مُثارة: هل يعمل هذا المجلس كوحدة عضوية متجانسة؟ وذات رؤية موحَّدة وقرار جماعي صارم حول ما يمور به الشارع؟ أم أن كل عضو يُغني على ليلاه، وتركوا اتخاذ القرار لرئيس المجلس منفردًا.

وإذا جازت لنا هنا المقارنة بين الزعماء الذين يتولون القيادة عقب الثورات الشعبية نورد هذا الاقتباس لأحد شخصيات تولستوي في رائعته (الحرب والسلام) وهو يُمجِّد نابليون بعد نجاح الثورة الفرنسية لنرى ما إذا كانت قيادتنا قد فهمت الثورة واستطاعت احتواء أخطائها، يقول بيير: “لقد فرَّ آل بوربون جراء الثورة وسلموا البلاد للفوضى، أما نابليون فإنه على العكس؛ استطاع أن يفهم الثورة، وأن يسيطر عليها، إنه زعيم عظيم َ، لقد خنق سيئات الثورة وأبقى على جوهرها الطيب المتمثل في مساواة المواطنين وحرية التعبير والصحافة، ولهذه الأسباب وحدها استولى على السلطة العليا”.

و قياسًا على ذلك؛ هل تسوغ لنا مواقف قيادتنا العليا طوال السنوات الثلاث الماضية من عمر الثورة أن نطلق عليها صفة قيادة عظيمة، لأنها حققت جوهر الثورة الطيب المتمثل في شعاراتها الثلاثة: (حرية، سلام، عدالة)؟ وهل فهمت منطلقات الثورة ومقاصدها؟ وتمكنت من السيطرة على أخطائها؟ و (فرملت) محاولات الانحراف بها؟ الإجابة: يتهيأ لها ذلك؛ وإلا لما استبدلت اصطلاح انقلاب بمسمى: حركة تصحيحية.