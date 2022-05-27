الدفاع المدني يُسيطر على حريق كبير بحاج زمار محلية دنقلا

دنقلا: سونا

نجحت قوة إدارة شرطة الدفاع المدني بدنقلا، في إخماد الحريق الذي تعرضت له منطقة حاج زمار بوحدة شرق النيل الإدارية بمحلية دنقلا، الذي استمر لعدة ساعات، نهار أمس.

وقال مدير إدارة شرطة الدفاع المدني بالولاية الشمالية العقيد شرطة خالد سليمان رضوان، إن الحريق امتد لمسافات طويلة على ضفاف النيل من الشمال إلى الجنوب وخلف أضراراً كبيرة في عدد من أشجار النخيل وبعض المنازل.

وقال حسن إنّه تم تكوين لجنة لحصر حجم الخسائر ورفع تقرير متكامل لوالي الولاية الشمالية المكلف الباقر أحمد، كما أشاد بتعاون المواطنين الذين هبوا للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر.