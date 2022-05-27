المدير العام لسد النهضة: الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين

كشف المدير العام لسد النهضة الإثيوبي المهندس كيفلي هورو، عن أن الملء الثالث لسد النهضة سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وقال إن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعنينا، وتابع: “لا ننكر احتمالية تأثيرات ملء السد على مصر والسودان”.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية/الحدث: سنبدأ تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء خلال أسابيع، مشيراً إلى أن

إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان، موضحًا أن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح.

وقال هورو إن الطاقة التي تم تدشينها من السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في البلاد، منوهًا إلى أنه من المستحيل إيقاف عملية الملء الثالث لأنها تلقائية.