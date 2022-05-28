افتتاح مسجد الشيخ البرعي بنيالا بعد (25) سنة من وضع حجر الأساس

نيالا: محجوب حسون

اُفتتح اليوم في مدينة نيالا، مسجد الشيخ البرعي، الذي تم وضع حجر الأساس له حوالي (25) سنة.

وصف والي جنوب دارفور حامد التجاني هنون، زيارة شيخ الطريقة التجانية الكولخ وزيارة شيخ الطريقة السمانية الشيخ الفاتح البرعي إلى نيالا في توقيت واحد بالبركات التي هطلت على الولاية، لا سيّما وأن هناك من حضر برفقتهم من خارج السودان.

وأكّد هنون أنّ الزيارة تُعبِّر عن المحبة والتواصل، منوهاً إلى أن خطبة الشيخ الفاتح البرعي يوم الجمعة عبارة عن وصية لكل المسلمين، ممتدحاً افتتاح مسجد الشيخ البرعي بحي المطار بنيالا من طابقين ليكون مركزاً للدراسة والذكر والتعليم، متعهداً بالعمل مع الشيخ الفاتح لنشر الخير والقرآن والدعوة إلى الله والمحبة بين الناس، لافتاً إلى أنّ نيالا مدينة ذات طابع خاص فيها تنوع عالٍ وسحنات من كل السودان وانسجام ومحبة.

فيما طالب مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء محمد أحمد الزين، أهل الولاية بترك القبلية “دعوها فإنها منتنة”، مشدداً على ضرورة انحسارها، مشيراً إلى أن الشيخ البرعي أسّس في حياته (83) مسجداً، فيما أسّس خليفته الشيخ الفاتح البرعي عشرات المساجد والآن سيضع حجر الأساس لـ(10) مسجداً بالولاية، وأضاف: “لا بد أن يسعى الجميع لتحويل القرآن الكريم من الصدور إلى الطرقات ليمشي بين الناس”.

وطالب الشيخ الفاتح الشيخ البرعي في خطبة الجمعة عند افتتاح مسجد الشيخ البرعي بحي المطار بأن يكون بناء المساجد على نسق البيوت الخاصة أو يكون على المتوسط منها لتعظيم المساجد، لأنها بيوت الله للذكر والتسبيح والعبادة، فضلاً عن تخصيصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منوهاً إلى أن المسجد الذي تم افتتاحه في نيالا اليوم وضع حجر الأساس له الشيخ البرعي منذ حوالي الـ(25) سنة، موصياً الجميع بتقوى الله وإصلاح ذات البين والمَحَبّة والبُعد عن التناحر بين العباد.