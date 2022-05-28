برمة: لا نستطيع الجلوس مع العسكر لأن ذلك لن يرضي الشيوعي ولجان المقاومة

الخرطوم:هبة علي

قال رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر لـ(السوداني) ، إنهم في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لن يستطيعوا الجلوس منفردين مع العسكريين للحوار لأن هذا لن يرضي بقية القوى كالحزب الشيوعي ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها .

وأوضح أن حوار المدنيين والعسكريين يتطلب تهيئة المناخ ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و إيقاف العنف ضد المتظاهرين مشددًا على عدم التنازل عن هذه المطالب.

وأضاف :” العسكريون لا يرفضون تهيئة المناخ ولكن يجب أن تتوحد جميع القوى المقاومة للانقلاب وتتوافق ليتم بعد ذلك تهيئة المناخ”.

وتابع :” لكي ينجح الحوار ويتم تسليم السلطة للمدنيين واستعادة المسار الديمقراطي لا بد من وحدة المدنيين، لافتًا إلى أن التنازلات تأتي من الطرفين أثناء الحوار”.

وأردف :” مازلنا ندعو للوحدة وقدمنا مبادرة خارطة الطريق من قبل، والآن السودان وصل إلى مرحلة لا يتحمل فيها مزيدًا من الصراعات ولا بد من اتفاق المدنيين فيما بينهم ثم مع العسكريين وإدارة حوار سوداني سوداني” .