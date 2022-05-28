والي القضارف: الحل الجذري لمياه القرى المحتجة يتطلب أكثر من 4 ترليونات جنيه

الخُرطوم: اليسع أحمد

قال والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن محجوب إنّ مشروع الحل الجذري لمياه ولاية القضارف يشمل 25 قرية بمحلية وسط و18 حيًا سكنيًا ببلدية القضارف، وأكَّد الوالي في تصريح خاص لـ(السُّوداني) أمس تضمين القُرى الشرقية في المشروع منذ بداياته، وردًا على سؤال (السُّوداني) حول سبب عدم وجود (فتحات) بالخزان للقُرى الشرقية الأمر الذي أدى إلى احتجاجات سكانها ودخولهم في اعتصام مفتوح وتوقف العمل بالمشروع ؟ قال: إنّ المشروع لم يكتمل حتى الآن وأن أهل القُرى الشرقية استعجلوا في حكمهم على المشروع وأوقفوا العمل به ، وأوضح الوالي أنّ اكتمال مشروع المياه لقُرى الولاية يتطلّب مبلغ 4 ترليونات وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليار جنيه، ونبّه إلى أنّ استئناف العمل بالمشروع مشروط بتوفير التمويل المطلوب، وكشف عن تسلمه دراسة من هيئة جامعة الخرطوم الاستشارية الأربعاء أمس الأول تحتوي على التصاميم والتكلفة المالية لعدد 25 قرية و18 حيًا سكنيًا، وأشار إلى أن

مبلغ الـ 600 ألف دولار الذي تسلّمه في إبريل الماضي للمشروع يختص بـ ( التشبيك) وهو ربط الشبكة الرئيسية بالشبكات الداخلية