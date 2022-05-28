(غاضبون) يُنفِّذون وقفةً احتجاجيّةً أمام وزارة العدل

الخرطوم: السوداني

نفّذ ثوار (غاضبون بلا حدود)، وقفةً سلميةً أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم أمس الجمعة، حيث قالوا إنها احتجاجاً على الانتهاكات التي تطال المتهمين بقتل العميد علي بريمة خلال موكب (13) يناير المنصرم الرافض لانقلاب (25) أكتوبر الماضي، وتمسّك منفذو الوقفة ببراءة المتهمين، واعتبروا الاتهامات (ملفقة).

وحدّدت المحكمة غداً الأحد الساعة التاسعة صباحاً موعداً للمحاكمة بمعهد العلوم القضائية بالخرطوم.

وكانت السُّلطات قد اتهمت (4) من الثوار في تلك القضية “محمد آدم (توباك) ومحمد الفاتح (ترهاقا) وأحمد الفاتح (الننة) ومصعب سمير الشريف”.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتة تحيي صمود الثوار، وشددوا على “وقف الانتهاكات والتعذيب الذي يطال المتهمين- حسب قولهم”.

ومنذ مقتل العميد بريمة، ظل الثوار والثائرات يرددون في المواكب والفعاليات الثورية المختلفة، هتافات ببراءة المتهمين (توباك ما قاتل.. الننة مناضل)، كما ظلوا يستنكرون عمليات التعذيب التي تعرّض لها الثوار الذين تتّهمهم السُّلطات الانقلابية بمقتل العميد علي بريمة.

وتعاهد الثوار على التوافد لمقر المحكمة يوم غد، وأطلقوا نداءً للجماهير لحضور الجلسة ومناصرة رفاقهم (المتهمين ظلما).