الشرطة تضبط مجموعة تعمل بتجارة الأسلحة في أمبدة

الخرطوم: السوداني

تَمَكّنَ فريق ميداني مُتخصُّص من شُعبة عمليات البستان، من ضبط متهم وبحوزته بندقية كلاشنكوف وعدد 2 خزنة ولزومها عدد 70 طلقة نارية (ومسدس صوتي) وذلك بمنزله بجهة أمبدة الحارة العاشرة.

وبالعودة لتفاصيل الضبطية – حسب ما أورده إعلام الشرطة – عن توفر معلومات لشُعبة البستان، تُفيد بقيام أحد المواطنين بشراء بندقية كلاشنيكوف ووضعها داخل منزله، وبمُوجب ذلك تمّ تكوين فريق ميداني متخصص لتأكيد المعلومة. ومن خلال تفعيل العمل البحثي المعلوماتي الميداني، نجح الفريق المكلف بإنجاز المهمة في تحديد المنزل مثار المعلومة. وعلى ضوء ذلك، تم اتخاذ إجراءات أولية وإصدار أمر تفتيش من النيابة المختصة، وتمت مُداهمة المنزل وأسفرت العملية عن ضبط المدعو (أ. س. خ) وبحوزته المضبوطات التي تمت الإشارة إليها، وعند إخضاعه للتحقيق، أفاد المذكور بأن السلاح مرخص ويخص ابن خالته، وبالتحري معه أفاد أنه قد قام بشراء السلاح من أحد المواطنين وأرشد على منزله بأمبدة الحارة 21.

وبإرشاد المتهم الأول تمت مداهمة المنزل وضبط كل من (م. ع. م) و(أ. ع. م) و(ع. م. م)، وبتفتيش المنزل تم ضبط أزياء عسكرية وعدد من (المسدسات) الصوتية منزوعة الأجزاء. وبناءً على ذلك، تم اقتياد المتهمين لمباني شُعبة البستان لتكملة الإجراءات القانونية في مواجهتهم توطئةً لتقديمهم للعدالة.