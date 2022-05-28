أكّد على ضرورة القضاء على الفتاوى الشاذة.. السديس: ندوة الفتوى في الحرمين سيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ على مكانة الفتوى في العالم الإسلامي

مكة: السوداني

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أنّ الندوة العلمية الكُبرى “الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما”، التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ على مكانة الفتوى في العالم الإسلامي، وسيصدر عنها ميثاقٌ من 20 بنداً سيُحدِّد المُؤهّلين للفتوى ويقضي على الفتاوى الشاذة التي لا تستند إلى أصل من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

وقال السديس، إن الندوة تُعقد لأول مرة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده الأمين وبحضور سمو أمير منطقة مكة المكرمة.

وأشار السديس إلى أنّ من أهم أهداف الندوة هو إبراز التطوير للبرامج في الحرمين الشريفين وتأكيد ارتباط الفتوى للهيئة المعتبرة في الافتاء، وهي اللجنة الدائمة للافتاء.

وقال السديس: “مما نبشر به الناس أنه سيصدر عن الندوة وثيقة الحرمين الشريفين للفتوى تشمل 20 بنداً ومادة، لتأكيد دور المملكة العربية السعودية في مجال الفتوى ومنزلتها، والتزام المملكة بالوسطية الاعتدال والعناية بمقاصد الشريعة، وإنّ الفتوى تعنى بحفظ النفس والمال والدماء المعصومة والحفاظ على الصحة والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين وللعالمين أجمع.. وتُؤكد الندوة على أهمية دور المرأة وتمكينها في الحرمين الشريفين”.