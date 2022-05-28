وزيرة الهجرة المصرية: أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي فنحن نتعرّض لمحنة شديدة ونمر بوقت عصيب

القاهرة: السوداني

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، عن تعرضها هي وأسرتها لمحنة شديدة، وقالت إنهم يمرون بوقت عصيب، وذلك على إثر اتهام ابن الوزيرة (رامي)، بارتكاب جريمة قتل في أمريكا. وأوضحت الوزيرة أنّ هذا الاتّهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن.

وقالت الوزيرة، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: “قيامى بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقاً مع كوني أماً مؤمنة تُواجه بشجاعة محنة ابنها ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمّل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومُقتضيات العمل به، وأفرِّق بشكل واضح بين ما هو شخصيٌّ وما هو عامٌ”.

وأضافت: “كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم، وأتوجّه أيضاً إلى وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألّمت بأسرة مصرية تنتظر حكماً لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي به”.