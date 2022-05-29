حلول مرتقبة لتأخر البت في ملفات الاعتداء على المال العام

الخرطوم: السوداني

أعلن المراجع القومي لجمهورية السودان فخرالدين عبد الرحمن عن وضع حلول ناجعة وبالسرعة المطلوبة لحل مشكلة تأخر البت في ملفات الإعتداء على المال العام بالتنسيق مع الجهات العدلية.

وقال لدى مخاطبته مساء أمس بقصر الضيافة بمدني في ختام زيارته لولاية الجزيرة التي استغرقت 3 أيام اللقاء النوعي مع العاملين بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة وقيادات ديوان المراجعة القومي بالجزيرة بحضورعاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الوزير المكلف ومصطفى دفع الله أمين عام حكومة الولاية قال إن دور المراجع العام يستهدف تطوير المراجعة المسبقة والمستمرة لإنفاذ خطط المراجعة في كيفية خفض الإنفاق الحكومي وزيادة موارد وإيرادات الدولة عبر حل مشاكل التحصيل الإلكتروني وسد الثغرات في أنظمة الرقابة.

وأضاف أن ولاية الجزيرة تتمتع بجهاز رقابي متميز وفاعل موجهًا بضرورة تفعيل التدريب والبرامج التعليمية للارتقاء بالأداء المالي والمحاسبي .

وأشاد الوزيرالمكلف بمجهودات المراجع القومي لتجويد الأداء مؤكدًا العمل على إنزال كافة الموجهات على أرض الواقع لتحقيق تنمية مستدامة.

وقال إن هذه الزيارة تعد داعمًا كبيرًا لعمل وزارة المالية من خلال المخرجات التي تصب في تطوير الأداء والارتقاء بالعمل المالي والمحاسبي .

وأكد المراجع القومي بولاية الجزيرة محمد أحمد سعيد أن هذه الزيارة تهدف لتطوير العمل المالي والمحاسبي وتذليل الصعاب التي تواجه عمل المراجعة