ترباس يكشف عن تفاصيل شراء (فيلا) في تركيا بمبلغ دولاري

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

كشف الفنان كمال ترباس لـ (السوداني) عن تفاصيل توقيعه عقد شراء (ڤيلا) في تركيا من معرض العقار التركي الأول في السودان الذي أقامته مجموعة دينار العقارية بفندق السلام روتانا.

وقال ترباس: (لقد قمت بتوقيع عقد شراء الفيلا في اليوم الأخير للمعرض، بعد انتقاله من فندق السلام روتانا لصالة دينار الملكية بالخرطوم، تبلغ قيمة الفيلا 400 ألف دولار تدفع بالأقساط، وذلك بعد مشاهدتي لشكل الفيلا وتم تحديد موعد الاستلام).

وأضاف ترباس: (رسالتي إلى الأشخاص الذين يقولون إن الأمر مجرد تمثيلية، أسألهم: التوقيع فيهو تمثيل؟.. والقادر يشتري).

يذكر أن عدداً من المشاهير قاموا بتوقيع عقد شراء فيلا من معرض العقار التركي أبرزهم رجل الأعمال أشرف سيد أحمد الكاردينال والفنان محمد بشير الشهير بـ(الدولي) والفنانة إيمان لندن.