وجدت تفاعلًا كبيراً.. المخرج الطيب صديق يطرح  فكرة تكريم الفنان (سبت عثمان)

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

تفاعل عدد كبير من الأفراد والشركات المختلفة مع الفكرة التي طرحها المخرج المعروف، الطيب صديق، على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بتكريم الفنان الشعبي الشهير، سبت عثمان، مادياً نظير عطائه الفني الكبير وغيابه عن المشهد بسبب المرض وتقاعده في المنزل بعد بتر ساقه.

من جانبه علق الطيب صديق على صفحته الشخصية بالفيس بوك بعد أن وجدت فكرته الاستجابة، وقال: “انعتاقاً من مزاجية وتقدير موظفي التسويق والمسؤولية الاجتماعية في شركات القطاع الخاص والحكومي، الحمد لله وجدت الفكرة حماس كبير وفي أقل من ساعة تحصلنا على إلتزامات من أفراد ومنظمات جادة في الأعمال الإنسانية”. مضيفًا: (صدقوني بأفكار بسيطة وتكاتف ح نخلي الشركات دي تغير سلوكياتنا فقط تبقى لنا تكوين اللجنة القومية لتكريم الفنان سبت عثمان واللجنة ستكون من جماهير شعبنا).

واختتم: (سوا بنقدر)

يجدر ذكره أن الفنان سبت عثمان تناول في أغنياته السلام والدعوة للتعايش السلمي وأغنيات تعكس تراث القبائل في أنحاء السودان المختلفة، أشهر أغانيه (حليمة) وهي أغنية شعبية من تراث الانقسنا قامت بادائها مؤخرًا فرقة كورال الموسيقي والدراما.

وشارك سبت في عدد من المهرجانات والمحافل الدولية، وصمم له تمثال في كوريا وذلك إبان مشاركته في أحد المهرجانات حيث غنى باللغة الكورية.