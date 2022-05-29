في القضية التي نشرتها (السوداني).. تشكيل لجنة تحقيق حول تسريب امتحانات شهادة الأساس بالخُرطوم

الخرطوم: السوداني (خاص)

علمت (السوداني)، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مكونة من الأجهزة العسكرية والعدلية والوزارة، لتقصي الحقائق حول التسريب والتلاعُب في أوراق امتحانات شهادة الأساس بولاية الخُرطوم، والذي فضحته (السوداني) في عددها الصادر اليوم، بواسطة الصحفي اليسع أحمد.

وقالت مصادر الصحيفة إنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تسريب الامتحانات، وإن التحقيقات جارية لتقديم الضالعين والمتلاعبين للعدالة.

وأكَّد عدد من المُعلِّمين بولاية الخُرطوم تحدّثوا لـ(السُّوداني)، عن تطابُق أسئلة مُسرّبة لمادة اللُّغة العربية والتاريخ بوسائل التواصل الاجتماعي ليلة الجمعة مع أسئلة الامتحان الأصلية صبيحة أمس السّبت بنسبة تفوق الـ90%. واوضحوا أن هناك مدرسة بعينها في الخرطوم تقدم الامتحانات المكشوفة وأجوبتها، لتلاميذها في وقت متأخر من ليلة الامتحان.

وكشف المُعلّمون لـ(السُّوداني)، عن انتشار ظاهرة أوراق امتحانات استباقية لجميع امتحانات المواد السّابقة.