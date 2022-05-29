عاجل (السوداني).. المجلس الأعلى لنظارات البجا: شعب البجا كان متحملاً السودان؛ يأخذ منه كل خيراته؛ ويعكس لنا المرض والجوع والعطش.. مدوا الأنابيب للنفط من هجليج إلى ميناء بورتسودان ويسترخصون مد أنابيب المياه لنا من عطبرة أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani Last updated 29 مايو, 2022 2:49 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)