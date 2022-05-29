عاجل (السوداني).. المجلس الأعلى لنظارات البجا: شعب البجا كان متحملاً السودان؛ يأخذ منه كل خيراته؛ ويعكس لنا المرض والجوع والعطش.. مدوا الأنابيب للنفط من هجليج إلى ميناء بورتسودان ويسترخصون مد أنابيب المياه لنا من عطبرة