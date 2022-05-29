توقيع وثيقة التعايش السلمي بين نازحي عطاش ومنطقة أم سيالة بنيالا

نيالا: محجوب حسون

شهد والي جنوب دارفور، حامد التجاني هنون، احتفال توقيع وثيقة التعايش السلمي وقبول الآخر بين معسكر عطاش ومنطقة أم سيالة بحضور لجنة أمن الولاية وقيادات الإدارة الأهلية.

وقال هنون، إنّ الولاية تستقبل بركات المشايخ الكبار بداية من الشيخ الفاتح الشيخ البرعي والشيخ محمد الماحي إنياس رئيس الاتحاد الإسلامي الأفريقي. وأكد أن حكومة الولاية جاهزة للتواصل مع كل معسكرات النازحين. وأضاف: “نهدي لوحة التعايش السلمي لكل الأهل في جنوب دارفور.. لابد أن نكون فوق الجراحات والتخاصم”، معلناً عن زيارة لمعسكر عطاش للنازحين.

وقال المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال أبو سفيان عبد الله محمد إن العمل لتوقيع وثيقة الصلح جاء بتوجيه من الوالي للتعايش السلمي بين أم سيالة ومعسكر عطاش للنازحين، لتجنيب الولاية المصير الأسود الذي وصلت إليه بعض الولايات، وان لا بد من العمل للعيش في سلام ووئام.

وشمل وثيقة التعايش السلمي عدة بنود منها “الالتزام بالتعايش السلمي ومحاربة الظواهر السالبة، منع خطاب الكراهية وتبادل الاتهامات دون دليل، تكوين آلية مشتركة بين الطرفين للمتابعة، منع دخول العربات غير المقننة إلى المعسكر والتعاون المشترك بين الطرفين لحفظ الأمن والاستقرار”.

فيما تم في ختام التوقيع على الوثيقة تكريم من نازحي معسكر عطاش للمدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال ومدير شرطة الولاية اللواء محمد أحمد الزين.