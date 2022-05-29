التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الأمن والدفاع وتوصياته للبرهان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المُعتقلين

الخرطوم: السوداني

رأس الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة بالقصر الجمهوري اليوم، الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع، وبحث المجلس خلال الاجتماع مُجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.

وأعرب المجلس، عن تقديره وشُكره للرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والآلية الثلاثية على جُهُودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان.

وأوضح وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، أن المجلس رفع توصيات للسيد رئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المُعتقلين بمُوجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث – وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لرئيس مجلس السيادة.