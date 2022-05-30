المراجع العام: حلول ناجعة للإسراع في البت في جرائم المال العام

الخرطوم: السودانى

أعلن رئيس دويان المراجعة القومي، فخر الدين عبد الرحمن، عن وضع حلول ناجعة وبالسرعة المطلوبة لحل مشكلة تأخر البت في ملفات الاعتداء على المال العام بالتنسيق مع الجهات العدلية.

وقال المراجع العام لدى مخاطبته العاملين بوزارة المالية، في ختام زيارته لولاية الجزيرة، إن دور المراجع العام يستهدف تطوير المراجعة المسبقة والمستمرة لإنفاذ خطط المراجعة في كيفية خفض الإنفاق الحكومي وزيادة موارد وإيرادات الدولة عبر حل مشاكل التحصيل الإلكتروني، وسد الثغرات في أنظمة الرقابة.

وأضاف أن ولاية الجزيرة تتمتع بجهاز رقابي متميز وفاعل، موجهاً بضرورة تفعيل التدريب والبرامج التعليمية للارتقاء بالأداء المالي والمحاسبي .