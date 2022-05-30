مدیر الخطوط البحریة في حوار مع ( السوداني): نؤدي واجباتنا تجاه شرق السودان بكل الممكن وبعض المستحيل

نعم بعنا الباخرة (دهب) وسنسعى لشراء باخرة من قيمتها

ندشن نشاطنا التجاري في مطلع یونیو القادم

نجحنا في تحویل الشركة من حالة الموت السریري إلى بشریات التعافي

عادت إلى دائرة الأضواء مجدداً شركة الخطوط البحرية السودانية، كإحدي ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة، بعد أن قبرتها حكومة الإنقاذ، وبددت أسطولها البحري، ونكّست أعلامها الزاهية المعتادة على ارتياد الموانئ الأوربية والآسيوية كإحدى أفخم بواخر القارة الأفريقية.. أعادت الثورة المجيدة الشركة وتم تكليف الباشمهندس بحري، عبد العظيم حسب الرسول، مديراً عاماً منوطاً به إعادة تأسيس الخطوط البحرية.. عمل الرجل بجدٍ ومثابرة، غير أنه واجه بجانب التحديات الفنية موجة احتجاجات من المجتمع المحلي بولاية البحر الأحمر آخرها الإغلاق الذي طال مكاتب الشركة ومستودعاتها وعرقلة بيع الباخرة (دهب).

.. (السوداني) جلست لمدير عام الشركة للإجابة عن الأسئلة الصعبة فماذا قال؟؟ :

حوار: عبد القادر باكاش

ما ھي طبیعة الأزمة التي ترتب علیھا تتریس الشركة بمدینة بورتسودان وكیف تمَّ احتواؤھا ؟

في اعتقادي أنَّ ھذه الأزمة وغیرھا من الأزمات التي برزت في سطح الأحداث ناتجة عن خلل وعدم توازن في عناصر النظام السیاسي بكل مكوناته تجاه قضایا الناس؛ الشيء الذي أفرز اعتقاداً راسخاً بوجود ممارسات وتھمیش وظلم اجتماعي، وھذه حقائق لابد من أنْ تعمل الدولة على احتوائھا بإجراءات تعزز فرص المشاركة في الحكم والمساواة ورفع مستوى التمییز والتغییر في جغرافیة الفقر الذي یعاني منه أھلنا في الشرق، بل وفي كل السودان، لكنھا في حالة الخطوط البحریة السودانیة ما كانت تسندھا المبررات التي تقود لھذا العمل. أما كیفیة احتوائھا فلابد من أنْ أحيي الجھد الكبیر الذي بذله الباشمهندس/ ھشام علي أحمد أبو زيد وزیر النقل المكلف الذي استطاع وبحنكة ومعرفة في إدارة الأزمات، نجح في احتواء ھذه الأزمة والخروج بھا لبر الأمان.

أنت متھم باستیعاب معاشیین بانتقائیة؟ كم من المعاشیین تمَّ إستیعابھم وما الغرض؟

اتفق معك على لفظ انتقائیة، وأعترف أنْ العدد المحدود جداً لا یتجاوز العشرة أشخاص من الذین تمَّ استیعابھم لفترة مقطوعة كان بانتقائیة، ولنا في ذلك مبرراتنا المقنعة، فنحن ومن باب الإحلال وضخ دماء جدیدة في جسد الشركة المنھك قمنا باستیعاب عدد مقدر من الخریجین الجامعیین، كان لابد في المقابل من عملیة إسناد عبر تدریب عملي بإدارات وأقسام الشركة یمكنھم من تحقیق أقصى درجات الاستفادة لذلك استوعبنا ولفترة قصیرة عدداً من الإخوة المعاشیین، وقاموا بأداء ھذه المھمة بكل الإتقان، ولھم منَّا كل التقدير.

أبناء المنطقة في البحر الأحمر یُقال أنھم مبّعدُون من الشركة ومحرومون من التوظیف فما رأیكم؟

أخي الكریم.. أنا لست في حالة عداء مع أھلي في الشرق ولیست الوظیفة عندي حالة شھوة أمارس من خلالھا التسلط على العاملین، أنا منفتح ولآخر مدى مع قضایا الشرق، بل أإَّ المبادرات في التعیین جاءت من عندنا، ولم تُفرضْ علینا، ونذھب إلى أبعد من ذلك وننادي بأخذ ھذا الأمور بمرتكزات أساسیة قوامھا المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعیة والحقوق وھذا یحتاج إلى نمط جدید لرؤى التنمیة، والتوزیع العادل للموارد وفرص العمل، ویجب أنْ یكون من خلال المنظور الإستراتیجي لسیاسة الدولة، ما یھمنا أننا في الخطوط البحریة السودانیة نتفاعل مع ھذه القضایا من منظور أخلاقي بالدرجة الأولى، فالخطوط البحریة السودانیة مؤسسة مقرھا شرق السودان، والواجب أنْ نوفر العوامل والمقومات والعمل الجاد لھذه البیئة الجغرافیة التي تحتضن الشركة ونتعامل في ذلك بقناعات راسخة دون أنْ تُمارس علینا أیة ضغوط، ولقد سعینا في تأطیر قضایا التمییز الإیجابي عندما قابلت الباشمھندس/ عبد الله شنقراي الوالي الأسبق للولایة في أكتوبر من العام المنصرم، وعلى إثر التفاھمات التي أجریناھا مع سیادت قمنا بتخصیص ما یزید عن الـ (65%) من الوظائف لأبناء البجا، ویمكنك التأكد من ذلك بزیارة مكاتب الشركة، والباب مفتوح لرفع ھذه النسبة إلى (%100)، شریطة أنْ یتم ذلك بمعاییر الكفاءة، نحن استبقنا عملیة التتریس بھذه التعیینات لتفعیل إستراتیجیة المشاركة بإجراءات تعزز أھمیة وجودنا، ونحقق لخدماتنا كل الاستقرار، في وقت اجتھدنا فیه أنْ نحول الشركة من حالة الموت السریري إلى مرحلة التعافي، ومع ذلك نكرر أنَّ قضایا الشرق أكبر من مجرد توظیف، وتحتاج بالضرورة إلى عمل كبیر لحل المشكلات المتوارثة، وفي ظل غیاب إستراتیجیة واضحة للنھوض بالمنطقة، وإزالة الاختلالات في التوازنات المطلوبة ستستمر مثل ھذه الظواھر ، إنني أؤكد بأننا من أجل تحقیق وتفعیل مبادئ التمییز والخدمات لشرقنا الحبیب سنعمل بكل الممكن وبعض المستحیل .

السید/ المدیر لماذا تُمَّ بيع الباخرة دھــــب؟

باختصار الباخرة دھب التي التحقت بخدمة الشركة في العام 2013م قبل نحو تسعة أعوام توقفت فیھا عن العمل لما یزید من السبع سنوات بسبب العدید من المشكلات الفنیة التي تتركز في تعطل إحدى الماكینات الرئیسیة والمولدات والتصریف الصحي ومعاناة مختلف الوحدات المتخصصة بالباخرة، كما أنَّ أحد الأسباب الرئیسیة للتخلص منھا أنَّ مدخل العبارة لا یسمح بدخول الحاویات والعربات الكبیرة وخلافھا التي تعتبر المورد الرئیسي في خط العمل التجاري للباخرة، ولقد كلفنا لجاناً متخصصة بدراسة الحالة الفنیة لھا والتوصیة بشأنھا، وقد جاءت توصیتھا وبالإجماع ببیع الباخرة كخردة لتفادي التكلفة العالیة لصیانتھا، وعدم قدرة ذلك على إحداث تحول إیجابي یساعد في استمرار عملھا وباستقرار؛ والأمر رُفع للسید / وزیر النقل ومن ثم لوزارة المالیة، فمجلس الإدارة وافق على توصیة ھذه اللجان ، ھذه الباخرة معرض الآن لمخاطر عدیدة من بینھا الغرق، وقفل مدخل المیناء؛ نظراً لأنھا قابعة في البحر لما یزید عن الخمسة أعوام دون تفتیش، وھناك احتمالات بأنْ تتعرض الأجزاء تحت الماء للتلف والثقوب، ومن ثم تفقد الدولة ھذا الأصل. ومن المھم اصطحاب ذلك بأنْ عائد بیع الباخرة سیُخصص لشراء باخرة حاویات، ونعمل الآن على تنفیذ ذلك.

ما ھي طبیعة عمل الإدارات الموجودة في الخرطوم؟

حسب الھیكل التنظیمي للشركة فإنَّ قطاع بورتسودان ھو القطاع الذي یتولى مھام التشغیل بكل تخصصاتھا ، أما الخرطوم فتختص بإدارة الملفات الإداریة والتجاریة ذات العلاقات التي ترتبط بالوزارات والمؤسسات السیادیة والبنوك واتحادات الغرف التجاریة والمصدرین والموردین، وعبر ھذه المنظومة یقوم قطاع الخرطوم بالحجز للبضائع، وما یلیھا من عملیات تفریغ وشحن وتخلیص وترحیل .

ما ھي تفاصیل الشراكة مع اتحاد الغرف التجاریة؟

بدءاً ھذه الشراكة تقوم على تبادل المنافع المتبادلة وفي إطار یحفظ لتجارة البلاد الخارجیة أقصى ما یمكن من ضمانات الاستقرار وتفادي الاشتراطات والسیاسات التي تمارسھا الخطوط الأجنبیة فالحاویة التي تنقل الآن من الصین تكلف التاجر نحو (25) ألف دولار في حین أنھا تنقل للموانئ في المنطقة بما لا یزید عن الـــــ (٧) آلاف دولار نحن عبر ھذه الشراكة نستطیع تحقیق معاملات أفضل، وبأسعار أفضل للصادرات والواردات الوطنیة، فغیاب الناقل الوطني أدى إلى سیطرة الشركات الأجنبیة على حركة التجارة، وفرض الأمر الواقع على المصدرین والموردین، وھذه الشراكة من شأنھا أنْ تعود إلى عدد من الإنجازات الكبیرة بامتلاك بواخر متعددة الأغراض، وخفض أسعار النقل، بما یعود بالفائدة على أسعار السلع، ورفع كامل المعاناة عن المواطن وتنعكس بالتالي على الاقتصاد الكلي للدولة.

ما ھي الخطة التجاریة للمرحلة المقبلة ؟

كما سبق وأنْ أشرت إلى أنه تمَّ عقد شراكة مع اتحاد الغرف التجاریة لمرحلة امتلاك السفن، ولم تتوقف مساعینا، فلدینا تفاھم مع الخطوط البحریة الجیبوتیة للحصول على مساحات في باخرتھم African لنقل حاویات لجدة وأسكندرونا بتركیا، وفي إطار ھذه السیاسات وقعنا عقد وكالة بحریة مع عدد من الشركات بالمملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة ، كما أننا عبر ھذه المنظومة الإطاریة التي تعتمد النقل بالحاویات كأولویة في أعمالنا، ونمتلك الآن ما یزید عن الستمائة حاویة نسعى لرفعھا لألف حاویة قبل نھایة ھذا العام، ویكتسب ذلك أھمیة محوریة من خلال النقص الحاد في الحاویات في سوق النقل البحري وینتظر أنْ ندشن نشاطنا التجاري في مطلع یونیو القادم بإذن الله.