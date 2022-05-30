البرهان يطّلع على مُجمل الأوضاع بالقضارف لحل مشاكل المياه

الخرطوم: السوداني

اطّلع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، على مُجمل الأوضاع بولاية القضارف، وجُهود حكومة الولاية في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك، لدى لقائه بمكتبه اليوم، والي القضارف، محمد عبد الرحمن محجوب، بحضور المهندس محمد نور الدين مدير عام وحدة تنفيذ السدود.

وقال والي القضارف في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول الجُهُود التي تبذلها حكومة الولاية، في تنفيذ مشروع الحل الجذري لمياه القضارف – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وطمأن الوالي، مواطني القضارف والقُرى المُجاورة بأنّ العمل في هذا المشروع سيتواصل خلال الفترة المُقبلة، مؤكداً توافر الإرادة والعزيمة لإكمال المشروع.

وأبان أنّ اللقاء تطرّق أيضاً للجُهُود الجارية لعمل وحدات للطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه على مُستوى كل الدوانكي الموجودة بولاية القضارف.

من جانبه، أكد المهندس محمد نور الدين مدير عام وحدة تنفيذ السدود، التزام الوحدة بتنفيذ مشروع الحل الجذري لمياه القضارف بالرغم من التحديات التي واجهت المشروع والمتمثلة في ضعف التمويل، مبيناً أنّ الوحدة ستتغلّب على هذه التحديات بالتعاون مع وزارة المالية وحكومة ولاية القضارف.

وطمأن المهندس نور الدين، أهل القضارف والقُرى المُجاورة بأنّ مشروع الحل الجذري سيمضي لنهاياته حتى نضع حدّاً لمُعاناة المُواطنين في مجال المياه.