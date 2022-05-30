(إيقاد) تُرحِّب بقرار مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ في السودان

الخرطوم: السوداني

رحّب الأمين العام للهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، د. ورقني قبيهو، بقرار مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء.

وأشاد الأمين العام بهذه الخطوة باعتبارها إيجابية نحو خلق بيئة مُواتية لمحادثات شاملة بين الأطراف السودانية.

وأعلن د. ورقني، تشجيعه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والجيش ومنظمات المُجتمع المدني والشباب على مُواجهة تحديات الأمة من خلال الحوار والمناقشة.

وحثّ د. ورقني، جميع أصحاب المصلحة على تقديم الدعم الكامل والمُشاركة الفعّالة في المبادرة الثلاثية للاتحاد الأفريقي وإيقاد والأمم المتحدة التي تهدف إلى إنشاء مَنَصّة وتسهيل عملية بقيادة وملكية سودانية من أجل استعادة النظام الدستوري والديمقراطية.