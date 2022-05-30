شيكان للتأمين تُكرِّم عدداً من رجالات المرور ورعاة السلامة الطرقية

الخرطوم: السوداني

كرّمت شركة شيكان للتأمين، عدداً من رجال شرطة المرور ضمن معايير مُحكمة للانضباط ومراعاة أخلاق المهنة ومدوّنتها السلوكية.

وقالت في بيان لها، إن ذلك احتفاءً بنماذج مُميّزة من رجالات المرور ممن عُرفوا بين الناس بنصاعتهم المهنية وحُسن أدائهم وإشادة رمزية بأدوارهم الفاعلة في حفظ السلامة المرورية وضبط الحركة وانسيابيتها.

وأشار مدير قطاع العمليات المالية والإدارية، اللواء ركن م/ مصطفى عثمان كيلاني إلى قوة المعايير التي أسّست عليها عملية الاختيار وما صاحبها من إجماع.

ومن جانبه، قال المدير العام للشركة، صلاح الدين موسى محمد سليمان، إنّ التكريم أتى بصُورةٍ رمزيةٍ وعلى نحو عفوي وهو تعبيرٌ صادقٌ على المَحَبّة التي نستشعرها حيال المُخلصين من رجالات المرور وتثمينٌ لجهودهم وتثميرٌ لأدوارهم على صعيد السلامة المرورية والطرقية.

وأشارت الشركة الى علاقتها المُميّزة مع شرطة المرور وجُهُود كبيرة في سياق حفظ السلامة والأمن الإنساني، وسعت من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية إلى دعم مفاهيم ومعايير السلامة مثل مشروع الإسعافات ودعم المستشفيات الطرقية وعمل الشواخص المُضيئة بالطرق القومية ودعم بنوك الدم.