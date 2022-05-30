عاجل (السوداني): الوداد المغربي يهزم الأهلي المصري (2-0) ويتوج بطلا لأفريقيا

توج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه اليوم، على الأهلي المصري بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وسجل للوداد زهير مترجي في الدقيقتين، 15 و48، حيث كان نجم المباراة.

وحصد الفريق البيضاوي لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017.