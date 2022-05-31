الاتّحاد الأوروبي يُرحِّب بإعلان رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المُعتقلين بالسودان

الخرطوم: السوداني

رحّب الاتّحاد الأوروبي، بإعلان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والإفراج عن المُعتقلين، كخطوة أولى جديرة بالثناء في تهيئة البيئة المُواتية للحوار التي تشتد الحاجة إليها، كما رحّب الاتّحاد الأوروبي بقرار السماح لقناة الجزيرة مُباشر باستئناف عملياتها في السودان.

‏ودعا الاتّحاد الأوروبي، جميع الأطراف إلى المشاركة بنشاط وبطريقة بنّاءة في جُهُود الحوار، التي تيسرها الآلية الثلاثية، التي يدعمها الاتّحاد بالكامل.

‏‏وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان له: “من الأهمية أيضاً التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ومُحاسبة الجناة.. ندعو السلطات ضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين الذين يُواجهون تُهماً جنائية ضدهم وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين بشكل فعّال، مما يسمح لهم بالتمتُّع بحقوقهم الإنسانية الأساسية في التجمُّع والتعبير”.

وأضاف: “الوقت الآن هو لبذل المزيد من الجهود في السودان لإيجاد طريقة شاملة ومُستدامة للخروج من الأزمة الحالية، التي تؤثر بشدة على السكان.. لذلك ندعو السلطات إلى مواصلة جهودها لخلق بيئة مُواتية حقيقية للحوار، من خلال استكمال الإفراج عن المُعتقلين منذ 25 أكتوبر الماضي”.