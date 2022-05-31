بتكلفة تتراوح بين (2.800.000) – (2.100.000) جنيه جواً وبحراً.. بدء التقديم لحج هذا العام

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف المكلف، عبد العاطي أحمد عباس، عن بدء التقديم لحج هذا العام 1443 هجرية ابتداءً من اليوم عبر الرابط الإلكتروني http://haj.gov.s والخط الساخن 5900، يستمر حتى الخميس الثاني من يونيو الموافق الثالث من ذي القعدة.

وأوضح عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أن تكلفة الحج تراوحت ما بين اثنين مليون وثمانمائة إلى اثنين مليون ومائة جواً وبحراً.

مشيرًا الى أن حصة السودان 14487 قسمت إلى 12144 للحج العام و2151 الوكالات والبعثة العسكرية 192 حاجاً.

وأوضح أن زيادة قيمة الحج تعود للتضخم وزيادة تكلفة الخدمات بالمملكة العربية السعودية والتي بلغت نسبتها 370%، منوهًا إلى أن فرص الدول من الحجاج تعطي حسب الحصة السكانية المعتمدة بألف حاج مقابل مليون نسمة.

وأضاف: توزيع حجاج الولايات تم بنسبة السُّكّان المُعتمدة بالرقم الوطني لدى وزارة الداخلية.

وقال عبد العاطي إنّ أول فوج حجاج بحراً يوم 13يونيو وجواً 17 يونيو وآخر رحلة ستكون يوم 24 يونيو.