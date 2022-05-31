من فضائح المناهج (تعقيب)

بسم الله الرحمن الرحيم

استفهامات

احمد المصطفى إبراهيم

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صبر أخونا وسِنْيرُنا المربي الكبير الأستاذ عباس محمد البشير على مقال سابق عن فضائح المناهج شهرين كاملين، ينفث زفرات حرى ويضرب كفاً بكف على ما آل إليه واقع المناهج بعد الثورة. إلى مقاله:

تعقيب على مقالكم من فضائح المناهج )المنشور في 19 مارس 2022 تناولتم فيه مقرر اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي (درس نعم للسلام لا للحرب )

في مقالكم الكريم ذرفتم دموع الأسى والحزن لمآل التعليم في بلدنا وكيف صمت المسؤلون عن هذا التشويه للمناهج؟

أولاً :أكاد أجزم أن من قام (بكتابة) هذا المقرر لم يطلع على المقومات الخمس التي تبنى عليها المناهج لأية دولة وهي (الدين/ اللغة، النسيج والمكون الاجتماعي، وعادات وتقاليد الأمة، الموارد الطبيعية والأخذ بأسباب التطور التقني)

◇كما أنهم لم يطلعوا على أهداف التربية السودانية) الخمسة:

١- ترسيخ العقيدة الدينية وبناء سلوك المتعلمين الفردي والجماعي على هدي وتعاليم الدين.

٢- غرس روح الوحدة الوطنية وتنمية الشعور بالولاء للوطن.

٣ – تنمية الحس البيئي وتبصيرهم بالمحافظة على البيئة وحسن توظيفها

٤- تنمية القدرات والمهارات الفردية

٥ – تدريبهم على وسائل التقنية الحديثة وتوظيفها

◇وإني على يقين من خلال طرحكم -أن المؤلفين لم يطلعوا على أهداف المرحلة الابتدائية التي جاء من ضمنها :

1/ ترسيخ العقيدة الدينية وفق المنهج الرباني

2/ تمليك التلاميذ مهارات اللغة العربية الخمس :[ الاستماع] [ التحدث ] الكتابة ] القراءة ][ التعبير ]

3/ تنمية شعورهم بالانتماء الحي للوطن والدفاع عنه وتفجير طاقاتهم لرفعته

○○ وإذا أسقطنا هذه الأهداف على الدرس المشار إليه

( نعم للسلام لا للحرب) نلاحظ :

° تضمن النص عبارات تنبعث منها رائحة الكراهية والحقد والانتقام ومصطلحات تدخل الخوف والرعب (الرصاص) (القنابل) (الحرب) (العهد البائد… الخ) بدل حب الوطن والتكاتف والتعاون الاجتماعي أين مهارات اللغة الخمس المذكورة آنفاً في الدرس؟ كيف يفهم تلميذ الصف الثاني ابتدائي مفهوم (إقليم) دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان )وهو لا يعرف معالم قريته؟ سيأتي ذلك في الجزء الثاني بإذن الله } إذا سأل ولد أحد (المؤلفين) أباه السؤال الآتي :ذكرت يا أبي في ( كتابك ) أن الحرب انتهت وتم توقيع اتفاقية السلام، فلماذا انتقلت الحرب الآن داخل العاصمة الخرطوم؟》

• كيف سيجيب (الأب المؤلف) على سؤال ولده ما معنى هذه الكلمات

الحرب – السلام- الحرية – الثورة- المجيدة – العهد البائد ….. الخ

* أين: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة /كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة الهدف: التعريف بقدرة خلق الله وخيرات الوطن

° أين :أشرقت شمس الضحى في السماء الصافية/ وهي تعطي من صحا: صحة وعافية الهدف التربوي :قدرة الله والحث على النشاط والبكور للعمل وغيرهما)

@ الى اللقاء في الجزء الثاني باذن الله@

عباس محمد البشير حميدان