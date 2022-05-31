الأرصاد: خريف مبشر للزراعة وتوقُّعات بحدوث سيول في مناطق كثيرة وفيضانات في المدن مع انتشار أكبر للأمراض في السودان

الخرطوم: السوداني

قالت الهيئة العامة للارصاد الجوية، إنّ الزراعة المطرية هذا العام سوف تجد كمية كافية من مياه الأمطار. وأوضحت أنه من المتوقع أن تحدث سيول في مناطق كثيرة وفيضانات في المدن، تؤثر على مسارات قطعان الماشية. ويتوقّع انتشاراً أكبر للأمراض ذات العلاقة بوفرة المياه مثل الملاريا والدوسنتاريا وغيرها. وأوصت الهيئة بالاستعداد الكبير لموسم أمطار هذا العام – وفقاً لما نشرته وكالة السودان للأنباء.

وكانت الهيئة قبل أيام قد أعلنت توقعاتها لموسم أمطار 2022م، وخلصت التوقعات إلى أمطار أعلى من المعدل في كل السودان.

وأشارت الهيئة إلى أن بداية الموسم سوف تكون في أوقاتها المعتادة باستثناء منطقة جنوب دارفور، وقالت إن فترات انقطاع المطر (الصبنات) سوف تكون في حدودها الطبيعية.

وذكرت الهيئة حسب التوقُّعات أنّ المراعي سوف تكون جيدة بوجهٍ عامٍ وستتجمّع في الحفائر كمية كبيرة من مياه الأمطار تغطي فترة طويلة من فترة ما بعد الخريف. وتنمو الغابات بصورة جيدة وتكون هنالك وفرة في منتجات الغابات.