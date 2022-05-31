عاجل (السوداني): أعضاء مجلس الأمن يوافقون على «تمديد تقني» لتفويض بعثة (يونيتامس) لمدة عام

الخرطوم: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أنّ أعضاء مجلس الأمن الدولي وافقوا اليوم الثلاثاء على “تمديد تقني” لتفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) لمدة عام واحد.

وبحسب معلومات (السوداني) فإن أعضاء المجلس لجأوا إلى صيغة “التمديد التقني” بسبب “الانقسام الحاد” داخل المجلس وعدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تمديد يمس جوهر التفويض ولغة القرار.

ويحدد القرار الحيِّز الزمني لتقديم الأمين العام التقارير عن أنشطة البعثة إلى مجلس الأمن الدولي بمرة كل ثلاثة أشهر.

يذكر رئيس المجلس هي الولايات المتحدة، بينما الذي صاغ القرار هو بريطاني.