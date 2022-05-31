بنك السودان يُعلن تعديلات في ضوابط الاستيراد والنقد الأجنبي

الخرطوم: السوداني

أجرى بنك السودان، اليوم، تعديلات على ضوابط الاستيراد، وقال البنك إنه يهدف لإحكام صياغة الضوابط الخاصة بالاستيراد من موارد الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي، وذلك بالرجوع لوزارة التجارة فقط عند الحاجة لاستيراد سلع خارج قائمة السلع الاستراتيجية والضرورية.

وشَدّدَ بنك السودان على استمرار مراقبة ومتابعة تطورات سوق النقد الأجنبي وتقييم فعالية الضوابط المنظمة وتقويمها من وقتٍ لآخر حتى يستطيع تحقيق استقرار سعر الصرف والاستقرار النقدي.

وأوضح بنك السودان في تعميمين له على البنوك والصرافات، أنّ التعديلات هدفت للتأكيد على اشتراط بأن يتم تأمين البضائع المستوردة بواسطة الشركات الوطنية فقط باستثناء بعض حالات الاستيراد الخاصّة بالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، بجانب بعض الحالات الأخرى التي تستوجب التأمين بالخارج.

وسمحت التعديلات بالدفع المُقدّم في حالة استيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار المُرتبطة بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

وأوضح تعميم الصرافات أنه جاء في إطار إنتاج سياسات مرنة تمكن الصرافات من توسيع مجالات استخدامات مواردها خدمةً للجمهور في إطار تقديم خدمات مُهمّة مثل التعليم وإعاشة الطلاب وأُسرهم بالخارج، وللحد من لجوء بعض الشرائح الأجنبية المُقيمة إقامة رسمية بالسودان ولها نشاط حرفي يدر عليها دخلاً يتطلّب التحويل للخارج من لجوئها للتعامل عبر السوق المُوازي.