خبير: معرض الخرطوم الدولي فرصة للتعرف على فرص الاستثمار

الخرطوم: السوداني

أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، زين العابدين سليمان، أن معرض الخرطوم الدولي الذي تنظمه الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الذي سينطلق اليوم بمشاركة إقليمية ودولية، فرصة للتعريف بالتنوع الثقافي وعكس الصورة الحقيقية للسودان، وينتظر أن يفتتح النائب الأول لمجلس السيادة رئيس اللجنة الاقتصادية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، فعاليات المعرض.

وأشار سليمان في تصريح صحفي إلى الفوائد العظيمة من قيام المعرض وأهمها التعريف بإمكانات البلاد المختلفة والترويج للسلع والقطاعات الصناعية المهمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، إلى جانب عكس التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يمتاز به السودان.

وتابع المعرض فرصة لدعوة رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين من الأجانب للتعرف على فرص الاستثمار ومتطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين في المجالات المختلفة، ويؤكد ذلك حديث المدير العام بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة بقوله: “إن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف استثنائية بالبلاد والعالم يواجه أزمة كورونا؛ مما جعل السودان بوابة تأمين الغذاء العالمي لامتلاكه موارد زراعية ضخمة، يمكن أن توجه نحو الاستثمار لتحسين الميزان التجاري”.

ولفت الخبير زين العابدين إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في التظاهرة، بالإضافة إلى ولايات السودان المختلفة، مؤكداً أن المعرض فرصة لعكس الإرث والتنوع الثقافي والفلكلور السوداني، داعياً المكونات السودانية المختلفة للحرص على اغتنام هذه الفرصة لتقديم أغلى ما عندها، لتحقيق الأهداف المرجوة لعكس صورة إيجابية للسودان.

وتوقع المراقبون للمعرض أن يحظى بمشاركة واسعة بما يخدم مصلحة البلاد الاقتصادية .