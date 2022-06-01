شرطة الخرطوم تواصل حملاتها المُشتركة لمكافحة الجريمة وعصابات (9) طويلة وتضبط (154) متهماً

الخرطوم: السوداني

قامت شرطة ولاية الخرطوم، بشن حملاتها المنعية بمُختلف المحليات، لبسط الأمن ومكافحة الجريمة والعصابات المُتفلِّتة، أسفرت عن ضبط (154) متهماً. ونفّذ قسم شرطة السلام غرب، حملة منعية بمُشاركة قوة من مكافحة العصابات؛ من رئاسة شرطة المحلية ومباحث القسم و(٢) عربة دورية، استهدفت المواتر التي تسير بدون لوحات والعربات غير المُقنّنة ومُعتادي الإجرام، إضافةً لسوق نيفاشا وأسواق مربعات (٧ – ٨ – ١٠) و مربع ٣٢ القماير، حيث أسفرت الحملة عن ضبط (١٧) متهماً تم فتح بلاغات في مُواجهتهم تحت المواد (٦٩/٧٧/٧٨) ق ج والمادة ٢٠ أ مخدرات والمادة ١١ مرسوم ولائي وضبط موتر x100 و(٢) سكين تم وضعها كمعروضات البلاغ.

وتمكّنت مباحث قسم شرطة سوق ليبيا من استرداد موبايل منهوب تحت المادة (١٧٥) جنائي المُقيّد ضد مُتّهمين بالإرشاد الذي أبلغ خلاله الشاكي بتمكُّن أشخاص بالإرشاد من نهبه موبايل سامسونج (A12) وسكين ضراع بسوق ليبيا، ومن خلال البحث والمُتابعة تم القبض على (٢) من المتهمين وبحوزتهما المنهوبات تم فتح البلاغ في مواجهتهما لتقديمهما للمحاكمة.

وقال إعلام الشرطة، إن الحملات اليومية التي تقوم بها قوة مباحث رئاسة شرطة المحلية ومباحث مكافحة المجموعات المُتفلِّتة والأقسام بالمحلية في إطار العمل المنعي، أسفرت عن القبض على (٢١) متهماً، دُوِّنت في مُواجهتهم بلاغات تحت المواد (١٧٤/٩٩/٧٨/٦٩) جنائي و(٢٦) أسلحة و(١١٨/ ب) إجراءات بأقسام شرطة المحلية وضبط (٦) مواتر في بلاغات تحت المادة (٦/ ١١) أمر ولائي و(٨) مواتر في بلاغات تحت المادة (١٠٠/٦٨) إجراءات، إضافةً لضبط عربة أفانتي بدون لوحات و(٣) ركشات بدون ترخيص ومُستندات تم فتح بلاغات في مُواجهتها تحت المادة (٤٤) إجراءات.

واستطاعت مباحث محلية أمبدة توقيف متهم متلبساً بسرقة صندوق حديد بداخله أوان منزلية تم اقتياده إلى قسم شرطة سوق ليبيا تحت المادة ١٧٤ ق ج، كما تمكّنت الشُّعبة من ضبط ركشة بلون أحمر تحمل لوحة مرورية تم فتح بلاغ تجاههما تحت المادة ٤٤ إجراءات بقسم شرطة سوق ليبيا، وبمُتابعة النشرات الجنائية اتضح أنه مدون بشأنها بلاغ تحت المادة ١٧٤ ق ج بقسم شرطة الأوسط أم درمان، تم تسليم المعروضات إلى جهة الاختصاص لتكملة الإجراءات القانونية.

وإثر معلومات توفرت لشعبة لمباحث قسم شرطة اللاماب بأن هنالك شقة بدائرة الاختصاص يرتادها بعض مُعتادي جرائم السرقات ويتم إدخال بعض المسروقات داخلها، تم تشكيل فريق مُختص من المباحث للرصد والمُتابعة والمُراقبة، وبعد التأكُّد من المعلومة، تم إصدار أمر تفتيش من النيابة وبمُداهمة الشقة حوالي السابعة مساءً وفق الضوابط القانونية والإجراءات اللازمة، تم ضبط مُولِّد كهربائي ماركة جانق دونغ 5.5kw وشاشة ماركة LG مقاس 32 بوصة وتم القبض على (3) متهمين بإرشاد المتهم الأول الذي تم ضبطه داخل الشقة، تم فتح بلاغ في مُواجهتهم تحت المادة ٦٨/١٠٠ إجراءات.

وتمكّنت قوة قسم كرري بإدارة الشرطة المُجتمعية من توقيف متهم أجنبي الجنسية يُدير مخزناً مليئاً بمواد غذائية منتهية الصلاحية ومعمل معسلات (تباكو) بالثورة الحارة الخامسة، حيث تمّت مُداهمة المخزن وضبط كميات كبيرة من الخميرة مُنتهية الصلاحية ومصنع للمعسلات، تم القبض على المُتّهم وفُتح بلاغ في مواجهته تحت المواد (١٨٢/ ١٠٢) من القانون الجنائي. كما نفّذ قسم الخرطوم حملة منعية استهدفت السوق العربي والمنطقة الصناعية ومنطقة أركويت والمعمورة، أسفرت عن ضبط (٨) متهمين، تم فتح بلاغات في مُواجهتهم تحت المادة ٧٩ ق ج.

من جانبها، نفّذت إدارة الشرطة المُجتمعية بشرطة ولاية الخرطوم، (٢٤) حملة منعية بأقسامها بالعاصمة أسفرت عن توقيف (١٠١) متهم وفتح (٩٩) بلاغاً تحت المواد (٧٨-٧٩) جنائي والمواد (٢٠ أ – ١٥ أ) مخدرات، كما تمّ استكتاب تعهُّدات شخصيّة لعدد (٥) متهمين وضبط كميات من المعروضات.

وتمكّنت شرطة الدفاع المدني ولاية الخرطوم من إخماد حريق نشب بعربة دفار مُحمّل بالبضائع المُختلفة دون حدوث خسائر في الأرواح. وتعود تفاصيل الواقعة؛ إلى أنه أثناء مرور العربة بشارع الشنقيطي الحارة ١٤ الثورة ونتيجه تلامس البضائع مع سلك كهربائي شَبّ حريقٌ بالبضائع المُحمّلة عبارة عن مراتب اسفنج وموكيت وستائر وبطاطين وأدوات كهربائية مجملها مواد سريعة الاشتعال خاصةً الاسفنج نتج عنه حريق العربة بالكامل، تم إخماد الحريق بواسطة الدفاع المدني كرري للحيلولة دون امتداد النيران للمناطق المجاورة، وتم فتح بلاغ تحت المادة (٤٤) إجراءات لتكملة التحري.