ريان الظاهر تعتذر عن تقديم برنامج شهير (…)

الخرطوم: السوداني

أعلنت مذيعة قناة (النيل الأزرق)، ريان الظاهر، اعتذارها عن تقديم البرنامج الشهير (ألو مرحبا).

وكشفت الظاهر عن أسباب اعتذارها، وقالت: (أحبابي لظروف العمل وبعض المشاريع الخاصة فشلت محاولاتي الجادة في إيجاد متسع من الوقت أقضي من خلاله أمتع ساعات الأسبوع عبر برنامج ألو مرحبا، الذي ارتبطت به وجدانياً وبمشاهديه الأوفياء لسنوات من المحبة الصادقة والمتبادلة، قدمت اعتذاري عن تقديم البرنامج، وقد حصلت على موافقة الإدارة الموقرة بقناة النيل الأزرق).

واضافت: (تحياتي لأبناء السودان بالمملكة العربية السعودية، أنتم من أسرة البرنامج وكل الجاليات السودانية بالخارج، ولكل مراسلي ألو مرحبا في البلدان المختلفة، وهم سر نجاح واستمرارية البرنامج، وللمخرج الكبير أيمن بخيت سيستمر التواصل عبر bnfm بإذن الله).