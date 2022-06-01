أستاذ الرياضيات حسام مكين: طريقتي وجدت تجاوباً كبيراً من طلاب القسم الأدبي

الخرطوم: كوكتيل

من أكبر تحديات الأساتذة ومعلمي المدارس لفت انتباه الطلاب لاستيعاب الشرح وفهم الدروس، خاصة في مادة الرياضيات.

وأكد الأستاذ حسام مكين بمدارس المنهل بأمدرمان في لقائه مع قناة (العربية) أمس الأول نجاح طريقته في جذب انتباه الطلاب لاستيعاب الشرح، مشيراً إلى أن مادة الرياضيات مادة جافة، لذلك يصعب استيعابها خاصة لطلاب القسم الأدبي الأكثر تجاوباً مع طريقته.

وقال مكين: “أحترم الانتقادات، ولكن سعيد بانتشار فيديوهاتي على مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج الوطن”، منوهاً لتلقيه اتصالات من الخارج تشيد بطريقته المتميزة والفريدة التي تشبه إلى حد بعيد هتاف الثوار في الشوارع، وهدير المدرجات في ملاعب كرة القدم عند إحراز الأهداف.