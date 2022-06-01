تخزن بداخلها المواد البترولية والغذائية  مفتش غابات يكشف تفاصيل قصة (مخزن) داخل شجرة تبلدي بالكرمك

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

كشف مفتش أول غابات، إيهاب بابكر إبراهيم، لـ(كوكتيل) قصة صورة شجرة تبلدي قام بالتقاطها مؤخراً بمدينة الكرمك جنوب ولاية النيل الأزرق كان يتم استخدامها كمخزن للمواد الغذائية إبان فترة الحرب قائلاً: (قمت بالتقاط صورة شجرة التبلدي التي توجد في نطاق مكاتب الغابات بمدينة الكرمك، وهي شجرة كبيرة جدا ومعمرة حسب إفادات سكان المنطفة وكانت تستخدم في الماضي كمخزن للمواد المكتبية والبترولية، بالإضافة للمواد التموينية، وهي عبارة عن غرفة كاملة من الداخل تحيط بها من الخارج شجرة متطفلة متسلقة متشابكة تسمى (الساردولة) جذورها تتغذى على لحاء الشجرة، وكان لها باب وطبلة تغلق بها.

وأضاف: (زرت المنطقة بعد الحرب وعودة النازحين واستقرارهم بديارهم، سنقوم بتأهيل مكاتب الغابات للموظفين هناك، ونحن كإداراة غابات سنعمل على تصميم باب لها لأنها مشهورة وتمثل إرثاً تاريخياً قديم لمدينة الكرمك لابد من الاهتمام به).