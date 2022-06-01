أبو عركي يمثل السودان في تونس

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

مثل الفنان أبوعركي البخيت السودان في تونس بمشاركته الغناء في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، وذلك بمناسبة قيام المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد النقابات الموسيقية العربية، الذي شارك فيه عدد من الفنانين والموسيقيين الذي يمثلون بلدانهم، الذي امتد أربعة أيام.

أبدع الفنان الكبير أبوعركي البخيت في الحفل بتقديم أجمل الأغاني من كلماته وألحانه، تفاعل معه الجمهور تفاعلاً كبيراً، وقدم نفسه كفنان ومؤلف موسيقي وملحن.

في ختام الحفل تم تكريمه نظير عطائه الفني الثر وحسه الوطني وإيمانه بقضايا بلده وجميل مشاركته.