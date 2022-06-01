اجتماع بين الآلية الثلاثية واللجنة العسكرية.. والآلية تعلن انطلاق الحوار المباشر الأسبوع المقبل

الخرطوم: السوداني

التأم بالقصر الجمهوري اليوم، الاجتماع التشاوري الثاني، للجنة العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وعضوية عضوي المجلس، الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم، والآلية الثلاثية المُيَسِّرة للحوار السوداني، بمشاركة، فولكر بيترس، ومحمد بلعيش وإسماعيل ويس.

وأوضح السفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان، الناطق الرسمى باسم الآلية، أن الاجتماع اتسم بروح إيجابية وبنّاءة، تناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة، للتوصل إلى توافق لترتيب دولاب الحكم بالبلاد، بما يلبي رغبة الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد – حسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.