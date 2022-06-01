(السوداني) تنفرد بنشر مشروع قرار تمديد ولاية بعثة (يونيتامس) في السودان

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: مشروع قرار

إن مجلس الأمن،

إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة المتعلقة بالحالة في السودان، وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه،

وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان (S/2022/400)،

1 – يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان حتى 3 حزيران/يونيو 2023 على النحو الوارد في الفقرة 3 من القرار 2579 (2021)؛

2 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل موافاة مجلس الأمن كل 90 يوما بتقرير عن تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة خلال الفترة الانتقالية في السودان؛

3 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.