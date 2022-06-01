(محجوب أولاد) تنفي ملكيتها لشركة ليبرتي سودان للحديد 

الخرطوم: السوداني

نفت مجموعة محجوب أولاد، ملكيتها لشركة ليبرتي سودان للحديد. وقالت محجوب أولاد: “تداول عدد من المواقع الإخبارية شائعات، نُسبت فيها ملكية مجموعة محجوب أولاد لشركة ليبرتي سودان للحديد. تُوضِّح مجموعة محجوب أولاد أنّها ليست المالكة لشركة ليبرتي سودان للحديد والتي هي إحدى شركات ليبرتي العالمية”.

وأضافت محجوب أولاد في بيان لها: “إنّ مجموعة محجوب أولاد من المُساهمين بشركة ليبرتي سودان، وتُدار ليبرتي سودان للحديد بصورة مباشرة من رئاسة مجموعة ليبرتي العالمية بالخارج؛ باعتبارها واحدةً من شركاتها حول العالم”.