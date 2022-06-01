(4448) طالباً وطالبة يجلسون لامتحانات الأساس بمصر.. وسودانير تُرحِّلها للخرطوم

القاهرة: مصعب محمود

جَلَسَ هذا العام (4448) طالباً وطالبة لامتحانات الأساس، بجمهورية مصر العربية، من مختلف محافظات مصر، في مركزين بالقاهرة.

* السفير محمد الياس

وأشاد سفير السودان بمصر، محمد الياس، بوفد إدارة الامتحانات القادم من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، للإشراف على امتحانات شهادة الأساس السودانية بمصر، مؤكداً أنّ المستشارية الثقافية بالسفارة واللجنة التي كوّنتها السفارة بالقاهرة بذلت جهوداً مقدرة لتسهيل إجراءات الامتحانات حتى تكلّلت جهودهم بالنجاح.

* د. مرتضى علي

من جانبه، قدم د. مرتضى علي عثمان، المستشار الثقافي بالسفارة، رئيس لجنة الامتحانات بمصر، شكره لمحافظ الجيزة ولإدارة التعليم بالجيزة لاهتمامهم بتذليل كل الصعاب، مشيراً إلى أن الذين جلسوا للامتحانات هذا العام 4448 طالباً وطالبة من مختلف محافظات مصر، في مركزين بالقاهرة هما مركز المدرسة السودانية بالقاهرة ومركز مدرسة المجلس الأفريقي بالدقي، مشيراً لاهتمام سعادة السفير وإشرافه اليومي المُباشر على جلسات الامتحانات وزملائه أعضاء اللجنة ومنسوبي السفارة، مُجدِّداً شكره لوفد إدارة الامتحانات والتقويم بولاية الخرطوم المُشرف على العملية الفنية للامتحانات.

الجدير بالذكر، أن مكتب شركة سودانير بالقاهرة، وبإشراف ميداني مباشر من الأستاذة منال عابدين بدر، المدير الإقليمي لسودانير في مصر، قام بترحيل أوراق الامتحانات للخرطوم، حيث بلغ وزنها حوالي نصف طن في 13 طرداً.

* منال عابدين