صورة موسيقار سوداني تتصدر طابع بريد بقطر

الخرطوم / محاسن أحمد عبد الله

تصدرت صورة الفنان الموسيقار الشهير عبد اللطيف خضر ود الحاوي طابع البريد في دولة قطر، وذلك بعد أن كرمته رابطة القانونيين السودانيين بقطر في حفل بهيج حضره لفيف من أهل الثقافة والفنون نظير عطائه الفني الثر، وذلك من خلال تعاونه مع عدد كبير من عمالقة الغناء في السودان.

من جانبه عبر المؤلف الموسيقي ود الحاوي عن سعادته الكبيرة بالتكريم، ووصفه بالمميز والجميل، ووجه صوت شكر للقائمين بأمر التكريم.

يجدر ذكره أن الموسيقار والملحن عبد اللطيف خضر ود الحاوي تعاون في تلحين عدد من أعمال الفنانين الكبار، أبرزهم الفنان الراحل إبراهيم عوض في أغنية (المصير) التي صاغ كلماتها الشاعر الراحل سيف الدين الدسوقي، و(يا زمن، لوداير تسيبنا، سحابة صيف، غاية الآمال)، والراحل صلاح بن البادية في أغنية (سال من شعرها الذهب) من كلمات أبو آمنة حامد، كما تعاون مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز في (سلامتك، ظالمني شوف من كم سنة، يا مدهشة).