وسط دعوات الركاب والمارين شباب الرميلة  يخطفون الحسنات ويسقون المارة

الخرطوم : نزار عباس

وجدت مبادرة شباب منطقة الرميلة جنوب الخرطوم إشادات واسعة من قبل المارين، حيث قام شباب المنطقة بقطع الطريق على المارين، وذلك بهدف سقاية المارة، وأصحاب المركبات العامة والخاصة بالماء البارد، بعد أن جمعوا عدداً كبيراً من حافظات المياه والثلج على الطريق المؤدي للعربي، والشعبي أمدرمان، والخرطوم شرق وجنوب المقابر.

بحيث يتوزع عدد مقدر من شباب الحي وسط المركبات لتوزيع المياه الباردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة لأرقام فلكية يصعب تحملها، ليجنوا من ذلك العمل ثناء ودعوات ركاب المواصلات العامة والمركبات الخاصة والمارين على حد السواء، وطالب عدد من المتابعين بتطبيق مبادرة شباب منطقة الرميلة في مناطق أخرى؛ تقديراً للمرضى والصغار وكبار السن الذين يصعب عليهم تحمل درجات الحرارة هذه الأيام.